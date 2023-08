Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Fulham

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o FULHAM.

Raio X do Fulham

De volta à Premier League no ano passado, o Fulham fez um bom campeonato. Comandado pelo português Marco Silva, a equipe de Londres montou um bom time e conseguiu se manter no meio de tabela sem sofrer grandes sustos.

Para este ano, a expectativa será, no mínimo, repetir o que foi feito na temporada passada. Mas, se possível, ir além e conquistar uma vaga em competição internacional. Sobre os destaques, os principais nomes são o brasileiro Andreas Pereira, que teve uma lesão séria, mas já está recuperado, e o centroavante goleador Mitrovic. Além deles, o vetrano Willian, que pode até não ser titular, mas é sempre uma aposta para melhorar a qualidade do time.

No mercado da bola, o Fulham fez contratações pontuais. A principal chegada foi do zagueiro Calvin Bassey, que pertencia ao Ajax, e chega para ser titular. Mas, nas saídas, nenhuma considerável. Apenas o atacante Kebano, que até começou como titular em 2022/23, mas teve uma grave lesão no tendão de Aquiles e perdeu espaço. Ele deixou o clube após o fim de seu contrato.

Posição na temporada 2022/23: 10º lugar, com 52 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Lutar por vaga em competição europeia

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Fulham pagará R$ 501,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Andreas Pereira (meio-campista), Willian (atacante), Carlos Vinicius (atacante) e Rodrigo Muniz (atacante)

Principais contratações do Fulham

Calvin Bassey – Zagueiro – Ajax – 22 milhões de euros (R$ 117 milhões)

Raúl Jiménez – Atacante – Wolverhampton – 6 milhões de euros (R$ 32 milhões)

Principais saídas

Neeskens Kebano – Atacante – Al-Jazira – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Leno; Tete, Bassey, Diop e Robinson; Reed, João Palhinha e Andreas Pereira (Cairney); Wilson (Willian), De Cordova-Reid e Mitrovic (Raúl Jiménez).

