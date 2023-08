Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Brentford

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o BRENTFORD.

Raio X do Brentford

Em seu terceiro ano consecutivo na Premier League, o Brentford quer surpreender mais uma vez. Depois de ser apontado como candidato ao rebaixamento nos dois anos passados, o clube de Londres conseguiu terminar a competição sempre na zona intermediária da tabela, algo que deseja fazer novamente em 2023/24.

O time de Thomas Frank promete dar trabalho aos adversários, principalmente jogando em casa, onde costuma conseguir bons resultados. Na temporada passada, foram apenas nove derrotas, sendo o quarto time que menos perdeu ao lado dos gigantes Liverpool e Manchester United. Em casa, foram apenas duas vezes que o clube saiu derrotado.

No mercado de transferências, a principal mudança é no gol. David Raya está de saída, mas o clube trouxe Mark Flekken. Ídolo da torcida, o zagueiro Pontus Jansson deixou a equipe após o fim de contrato, porém Nathan Collins foi contratado. No ataque, outra novidade é Kevin Schade.

Posição na temporada 2022/23: 9º lugar, com 59 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Brigar pelo meio de tabela

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Brentford pagará R$ 251,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Não

Principais contratações do Brentford

Nathan Collins – Zagueiro – Wolverhampton – 26 milhões de euros (R$ 138 milhões)

Kevin Schade – Atacante – Freiburg – 25 milhões de euros (R$ 133 milhões)

Mark Flekken – Goleiro – Freiburg – 13 milhões de euros (R$ 69 milhões)

Principais saídas

David Raya – Goleiro – Arsenal – 34 milhões de euros (R$ 181 milhões)

Mads Bidstrup – Meio-campista – RB Salzburg – 6 milhões de euros (R$ 32 milhões)

Pontus Jansson – Zagueiro – Malmö – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Flekken; Roerslev, Pinnock (Collins), Ben Mee e Henry; Janelt, Jensen e Damsgaard; Mbeumo (Schade), Lewis-Power (Dasilva) e Wissa.

