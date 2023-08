São Paulo vence San Lorenzo e avança às quartas da Sul-Americana

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Em um jogo nervoso, a equiope contouo com um gol em cada tempo para vencer o San Lorenzo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (10), no Morumbi. Calleri abriu caminho para o triunfo tricolor, e Luciano assegurou a vantagem necessária para a classificação no tempo normal.

Assim, o São Paulo aguarda o vencedor do confronto entre LDU e ÑUblense para saber quem será o adversário nas quartas de final da competição continental.

Pressão e alívio com Calleri

O São Paulo fez uma boa primeira etapa, mas se expôs um pouco. Ao pressionar a saída de bola, tornou a partida desconfortável para o San Lorenzo, que teve dificuldades para iniciar as jogadas do seu campo. Assim, os argentinos passaram a apostar nos contragolpes e bolas longas – a melhor oportunidade foi com Barrios, que recebeu lançamento e superou Arboleda e Rafinha antes de carimbar o travessão. Os donos da casa forçaram as jogadas pela direita, e Alisson obrigou Batalla a uma defesaça. O gol de Calleri foi fundamental para o time manter o

A tensão aumentou quando os tricolores reclamaram acintosamente com o árbitro Esteban Ostojich sobre um susposto pênalti em Luciano e cartão vermelho para Batalla. Mas o alívio chegou aos 45, quando Calleri ganhou de Hernández no corpo e encobriu o goleiro em cabeceio para abrir o placar.

Luciano decide

No retorno do intervalo, Dorival Júnior corrigiu o posicionamento de Nestor. e acertou em cheio. Afinal, foi do meio-campista o passe magistral para Luciano anotar o segundo gol e chegar ao resultado necessário para a classificação no tempo normal. O São Paulo se manteve compacto na tentativa de trazer o San Lorenzo para o campo tricolor e explorar a velocidade. Embora os argentinos tenham se lançado à frente em busca do gol salvador para forçar os pênaltis, o time brasileiro buscou administrar a vantagem sem correr riscos.

SÃO PAULO 2X0 SAN LORENZO-ARG

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023

Data e horário: 10/8/2023 (quinta-feira)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Publico: 51.816 torcedores

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Wellington, intervalo); Pablo Maia, Wellington Rato (Juan, 31’/2ºT), Rodrigo Nestor (Diego Costa, 38’/2ºT), Alisson (Gabriel Neves, 31’/2ºT) e Luciano (Michel Araújo, 38’/2ºT); Calleri. Técnico: Dorival Júnior

SAN LORENZO: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi e Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Iván Leguizamón, Nahuel Barrios e Malcom Braida (Luján, 35’/2ºT); Adam Bareiro. Técnico: Rubén Insúa

Gols: Calleri, 44’/1ºT (1-0); Luciano, 21’/2ºT (2-0).

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Luciano, Alisson, Dorival/técnico (SPA); Bareiro (SLO)

Cartão vermelho: Rúbens Insúa, 50’/2ºT (SLO)

