Sevilla x Valencia: escalações e onde assistir pela La Liga

Na sequência da primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla mede forças com o Valencia, nesta sexta, às 16h30 (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán. Atual campeão da Europe League, os donos da casa pretendem melhorar o desepenho na La Liga, visto que terminaram na 12ª rodada no último ano.

O Valencia, por sua vez, teve muita dificuldade na última temporada e encerrou na 15ª colocação, com apenas dois pontos à frente do Valladolid, que foi rebaixado.

COMO CHEGA O SEVILLA

Os donos da casa chegam com moral depoi do título da Europe League e buscam iniciar com o pé direito a nova temporada. As conratações foram Djibril Sow, Badé, Pedrosa e Gattoni, enquanto uma extensa lista deixou o elenco. Rony Lopes, Carmona, Rekik, Bryan Gil, Pepe Gueye e Alex Telles, que retornou ao Manchester United.

Contudo, para o duelo desta sexta, o técnico José Luis Mendilibar não poderá contar com Marcão e Nianzou, ambos lesionados.

“Muitos jogadores deixaram o Valencia em relação à temporada passada e estão muitos jovens. Eles são ousados ​​e pressionam muito na frente, como nós. Eles se saíram muito bem na pré-temporada com o que o treinador está propondo, disse o treinador do Sevilla.

COMO CHEGA O VALENCIA

Após lutar arduamente contra o reibaxamento, a tradicional equipe tenta se reconstruir e voltar a disputar as vagas nas competições continentais. Nesse sentido, Özkacar e Pepelu foram os nomes contratados para qualificar o elenco para um intenso calendário..

Por outro lado, Musah, Moriba, González, Lino, Kluivert, Herrerín, Lato, Jorge Saénz, Cavani e Lein deixaram o elenco. Desse modo, Baraja terá em mãos um grupo jovem, mas não poderá contar com Alberto Marí (lesionado) na estreia.

“Vejo o balneário empenhado e ansioso para que a competição comece com a ilusão de conquistar os pontos, voltar a competir na LaLiga e com a ambição de, com as nossas virtudes, fazer bem as coisas, se o fizermos desde a organização colectiva, o trabalho, esforço e poder competir amanhã em Sevilla”, revelou o treinador do Valencia.

SEVILLA X VALENCIA

1ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 11/08/2023, às 16h30

Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP)

Sevilla: Dmitrovic; Jusús Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Rakitic, Sow e Jordan; Ocampos, En-nesyri e Lamela.Técnico: José Luis Mendilibar.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Ozlacar, Gabriel Paulista e Gaya; Pepelu, André Almeida e Racic; Castillewjo, Duro e Mari. Técnico: Rubén Baraja

Onde assistir: Star+ e ESPN 4

