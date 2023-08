Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Tottenham

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o TOTTENHAM.

Raio X do Tottenham

Depois de uma temporada decepcionante, que começou com grandes expectativas, o Tottenham espera voltar a figurar no pelotão de frente. Sem conquistar vaga em competições europeias, os Spurs almejam, pelo menos, uma classificação para a Champions League da próxima temporada.

O último ano começou com Antonio Conte na área técnica, e o italiano tinha um trabalho promissor. Problemas de relacionamento com o elenco, porém, além da eliminação nas oitavas de final da Champions League para o Milan, encerraram o trabalho, que se manteve com técnico interino até o fim da temporada. Para este ano, contudo, o escolhido foi o australiano Ange Postecoglou, que fez grande trabalho no Celtic nas últimas temporadas.

A base do elenco foi mantida, com trocas pontuais. No gol, Lloris segue no elenco ainda, mas está liberado para procurar novo clube. Para seu clube, o Tottenham trouxe o italiano Vicario, que já foi convocado pela Azzurri, mas ainda não fez sua estreia pela seleção nacional. Além dele, o meia Maddison, rebaixado com o Leicester, e o zagueiro Van de Ven também chegaram. A perda sentida, mas que não é tão sentida assim, é do atacante Lucas Moura. Em fim de contrato, ele deixou Londres sem custos após não renovar o vínculo.

Posição na temporada 2022/23: 8º lugar, com 60 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Brigar por vaga na Champions League

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Tottenham pagará R$ 41,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Emerson Royal (lateral-direito) e Richarlison (atacante)

Principais contratações do Tottenham

James Maddison – Meia-atacante – Leicester – 46 milhões de euros (R$ 245 milhões)

Micky van de Ven – Zagueiro – Wolfsburg – 40 milhões de euros (R$ 213 milhões)

Guglielmo Vicario – Goleiro – Empoli – 20 milhões de euros (R$ 106 milhões)

Principais saídas

Lucas Moura – Atacante – São Paulo – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Vicario; Emerson Royal (Pedro Porro), Cuti Romero, Eric Dier (Van de Ven) e Reguilón (Udogie); Skipp, Höjbjerg e Maddison; Son, Perisic e Kane.

