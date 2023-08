Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Aston Villa

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o ASTON VILLA.

Raio X do Aston Villa

O time de Birmingham cumpriu sua expectativa da temporada passada, que era terminar a Premier League na parte de cima da tabela e brigando por uma competição europeia. Ao final do torneio, o Aston Villa conseguiu uma classificação para a Uefa Conference League e vai lutar mais uma vez para se manter no primeiro pelotão do Campeonato Inglês.

O último ano, porém, começou com grande expectativa em cima do técnico Steven Gerrard, mas ele acabou demitido após 11 rodadas. Dessa forma, para o seu lugar, Unai Emery foi contratado, e o espanhol conseguiu dar jeito nos Villans, tirando o clube de perto da zona de rebaixamento.

Sobre o elenco, o Aston Villa conseguiu manter a base do último ano, fazendo contratações pontuais. Porém, quem não está com muito prestígio no elenco e pode acabar saindo até o fim da janela de transferências é o brasileiro Philippe Coutinho.

Posição na temporada 2022/23: 7º lugar, com 61 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai lutar por vaga europeia

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Aston Villa pagará R$ 126,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Diego Carlos (zagueiro), Douglas Luiz (volante) e Philippe Coutinho (meia-atacante)

Principais contratações do Aston Villa

Moussa Diaby – Atacante – Bayer Leverkusen – 55 milhões de euros (R$ 293 milhões)

Pau Torres – Zagueiro – Villarreal – 33 milhões de euros (R$ 176 milhões)

Youri Tielemans – Meio-campista – Leicester – Sem custos (fim de contrato)

Principais saídas

Ashley Young – Lateral-direito – Everton – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Dibu Martínez; Cash, Mings, Pau Torres e Digne; Douglas Luiz, Tielemans e McGinn; Diaby, Buendía e Watkins. Técnico: Unai Emery

