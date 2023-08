Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Brighton

Não dá pra perder! A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o BRIGHTON.

Raio X do Brighton

O Brighton é a equipe que mais vem surpreendendo ao longo dos últimos anos. Após bater na trave na temporada retrasada por uma vaga em competições europeias, a equipe do sul da Inglaterra enfim conseguiu uma classificação internacional no último ano. Pela primeira vez, as Gaivotas disputarão a Uefa Europa League depois da boa temporada na última Premier League. A expectativa, agora, é manter o ritmo e se manter no mesmo pelotão.

Depois de começar o ano com Graham Potter, o Brighton precisou mudar sua rota na temporada passada, já que o treinador foi comandar o Chelsea. Para o seu lugar, o italiano Roberto De Zerbi chegou e fez um trabalho ainda melhor que seu antecessor. Com um bom futebol, o Brighton encantou.

Para esta temporada, duas saídas foram muito sentidas: o goleiro Robert Sánchez e o meio-campista Mac Allister. Além deles, existe ainda a possibilidade de Caicedo, principal volante da equipe, se despedir até o fim da janela. Mas houve reposições. O atacante João Pedro, ex-Fluminense, o goleiro Verbruggen e o zagueiro brasileiro Igor Júlio. O veterano Milner, de 37 anos, também foi contratado, mas não deve ser peça fundamental no elenco. Dessa forma, ficará como opção no banco.

Posição na temporada 2022/23: 6º lugar, com 62 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai lutar por vaga europeia

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Brighton pagará R$ 51,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Igor Júlio (zagueiro) e João Pedro (atacante)

Principais contratações do Brighton

João Pedro – Atacante – Watford – 34 milhões de euros (R$ 181 milhões)

Bart Verbruggen – Goleiro – Anderlecht – 20 milhões de euros (R$ 106 milhões)

Igor Júlio – Zagueiro – Fiorentina – 17 milhões de euros (R$ 90 milhões)

Principais saídas

Alexis Mac Allister – Meio-campista – Liverpool – 42 milhões de euros (R$ 224 milhões)

Robert Sánchez – Goleiro – Chelsea – 23 milhões de euros (R$ 122 milhões)

Provável time base: Verbruggen; Veltman (Hinshelwood), Webster (Van Hecke), Igor e Estupiñán; Caicedo (Gilmour); Dahoud e Lallana; March, Mitoma e João Pedro (Welbeck). Técnico: Roberto De Zerbi

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.