James Rodríguez deve estrear contra o Flamengo, diz Dorival

O treinador Dorival Junior, após a vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo, nesta quinta (10/8) que coloca o time nas quartas da Sul-Americana, colocou um doce na boca do torcedor do São Paulo. Praticamente garantiu que, no duelo deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, Lucas Moura começará como titular. E mais: James Rodríguez deverá fazer a sua estreia.

“Lucas está fisicamente muito mais adiantado. James Rodríguez vem evoluindo, num processo um pouco mais lento. Mas isso não quer dizer que, de repente, não podemos ter o James em campo neste domingo. Quantos minutos? Isso a gente não sabe. Mas o tempo que for necessário pra que ele busque uma adaptação”, disse Dorival durante a coletiva no Morumbi.

Dorival diz que é relevante que o colombiano vá a campo, pois somente assim ganhará ritmo:

“É importante que isso aconteça. Por isso que a gente vem conversando com ele no dia a dia. É o que estamos fazendo sempre: buscando diminuir esse tempo de readaptação dele”.

Raio X de James Rodríguez no São Paulo

James acertou com o São Paulo no início de agosto. O colombiano de 32 anos ficará no clube até dezembro de 2025 e já teve a sua apresentação junto aos torcedores, ao lado de Lucas Moura, na derrota para o Atlético-MG, no domingo passado. Lucas fez a sua estreia neste duelo com o Galo, mas James viu o jogo das tribunas, como ocorreu nesta quinta-feira contra o San Lorenzo.

O clássico com o Flamengo será pela 19ª rodada do Brasileiro, a última do turno. O Flamengo é o vice-líder, com 31 pontos. O São Paulo tem 26 pontos, em nono lugar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.