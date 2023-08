Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Liverpool

A Premier League 2023/24 terá o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o LIVERPOOL.

Raio X do Liverpool

Os Reds começaram a última temporada vindo de um vice da Champions League e um vice da Premier League por apenas um ponto, além dos títulos da FA Cup e da Copa da Liga. Diante disso, o Liverpool entrou em 2022/23 com muita expectativa, sonhando em brigar pelo troféu do Campeonato Inglês. O que se viu em campo, porém, não foi o esperado. A equipe de Jürgen Klopp teve altos e baixos e acabou sequer conquistando vaga na Champions League da temporada atual.

A equipe vermelha agora tentará dar a volta por cima e brigar no topo. Com um bom elenco, o Liverpool tem o sonho de conquistar o título, mas é o menos favorito dentre os que deverão brigar (Manchester City, Arsenal e Manchester United). Caberá a Klopp fazer o que já fez em outras oportunidades, quando era dado como azarão e no fim surpreendeu.

O elenco teve algumas mudanças, principalmente no meio-campo com as saídas de Fabinho e Henderson. Szoboszlai e Mac Allister, contudo, chegam para o setor central. Outro nome que saiu foi o atacante Roberto Firmino, que terminou seu contrato. Até o fim da janela, o Liverpool busca um volante.

Posição na temporada 2022/23: 5º lugar, com 67 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai brigar pelo título

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Liverpool pagará R$ 9,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Alisson (goleiro)

Principais contratações do Liverpool

Dominik Szoboszlai – Meia-atacante – RB Leipzig – 70 milhões de euros (R$ 374 milhões)

Alexis Mac Allister – Meio-campista – Brighton – 42 milhões (R$ 224 milhões)

Principais saídas

Fabinho – Volante – Al-Ittihad – 46 milhões de euros (R$ 245 milhões)

Jordan Henderson – Volante – Al-Ettifaq – 14 milhões de euros (R$ 74 milhões)

Roberto Firmino – Atacante – Al-Ahli – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szobozslai, Mac Allister e Curtis Jones (Gakpo); Salah, Diogo Jota (Darwin Núñez) e Luis Díaz.

