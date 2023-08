Show de erros: Flamengo eliminado da Libertadores pelo Olimpia

Com uma atuação abaixo da crítica, o Flamengo disse adeus, nesta quinta-feira (10), à Copa Libertadores, perdendo por 3 a 1 para o Olimpia, no Paraguai. A derrota, no Defensores Del Chaco, em Assunção, foi demais para a vantagem adquirida pelo Rubro-Negro no jogo de ida, por 1 a 0. Dessa forma, acaba-se a possibilidade de haver um Fla-Flu nas quartas de final da competição, já que os paraguaios é que enfentarão o Tricolor na fase seguinte.

Primeiro tempo

Embora tivesse a vantagem, o Flamengo não deixou de ir ao ataque para tentar aumentar a margem. E, de fato, Bruno Henrique apareceu novamente para ser decisivo. Após cobrança de falta de Arrascaeta, o camisa 27 desviou na primeira trave, tirando totalmente Espínola da jogada e fazendo 1 a 0. Mas a festa rubro-negra durou pouco: aos 11 minutos, Cardozo cruzou na área, a defesa do Fla ficou parada e Torres subiu sozinho para cabecear e empatar. Foi então que o Olimpia passou a pressionar com tudo: Cardozo e Gamarra quase marcaram, em chutes que rasparam a trave, com Matheus Cunha defendendo chute perigoso de Torres. O Flamengo chegou a marcar, com Gabigol, mas Bruno Henrique estava impedido no começo do lance e a jogada acabou anulada.

Segundo tempo

O Flamengo até começou a segunda etapa melhor que o Olimpia, com duas finalizações perigosas. Arrascaeta chutou por cima, em disparo cruzado, enquanto Bruno Henrique bateu no canto, mas Espínola defendeu. Os paraguaios, por outro lado, voltaram à carga e passaram a atacar em busca de um gol que, ao menos, levasse tudo ao pênaltis. E foi quando a defesa rubro-negra entrou em parafuso. Aos 23 minutos, Zabala bateu córner, Ortiz cabeceou no limite da grande área, mas Matheus Cunha caiu atrasado: 2 a 1. Se já parecia ruim, piorou quando Bruera acertou a trave. O gol estava maduro e saiu da mesma forma: em escanteio de Zabala, Bruera subiu no meio da zaga e cabeceou para virar a eliminatória. O Flamengo até conseguiu marcar, nos acréscimos, mas a arbitragem deu impedimento de Gabigol, num lance muito contestado. Por fim, uma eliminação com requintes de crueldade para o torcedor rubro-negro.

OLIMPIA-PAR 3×1 FLAMENGO

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023

Data e horário: 10/08/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

OLIMPIA: Espínola; Alejandro Silva (Salazar, 41’/2ºT), Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Gómez (Montenegro, 15’/2ºT) e Torres (Barreto, 41’/2ºT); Fernández (Martínez, 15’/2ºT), González (Bruera, 22’/2ºT) e Cardozo. Técnico: Francisco Arce.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas, 32’/2ºT); Thiago Maia (Luiz Araújo, 38’/2ºT), Gerson (Allan, 33’/2ºT), Everton Ribeiro (Victor Hugo, 22’/2ºT) e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: Ortiz, Romaña, Alejandro Silva, Zabala (OLI); Wesley, Filipe Luís, Gabriel Barbosa, Luiz Araújo (FLA)

Gols: Bruno Henrique, 7’/1ºT (0-1); Torres, 11’/1ºT (1-1); Ortiz, 23’/2ºT (2-1); Bruera, 35’/2ºT (3-1)

