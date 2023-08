Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Newcastle

Com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City, a Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8 . A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o NEWCASTLE.

Raio X do Newcastle

Comprado em 2021 pelo Fundo de Investimentos Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês), o Newcastle vem subindo de produção com a grana que entrou do governo do país do Oriente Médio. Dessa forma, como resultado, a temporada passada foi de afirmação, e os Magpies conquistaram vaga na Champions League. O clube voltará a disputar o torneio depois de 20 anos.

Para 2023/24, a ambição é se manter no topo, não exatamente brigando pelo título da Premier League, mas estando novamente entre as equipes que irão para a Champions League da próxima temporada. Para isso, é fundamental que o trabalho de Eddie Howe renda frutos novamente neste ano.

Como dinheiro não é problema, a direção do Newcastle foi ao mercado de transferências. Assim, fez contratações, sendo uma delas bem impactante. O clube fechou a compra do volante Sandro Tonali, do Milan, que tem tudo para fazer um meio-campo de muita qualidade com Bruno Guimarães e Joelinton. Além disso, outros nomes que chegaram foram vistos como oportunidades, uma vez que saíram de equipes que foram rebaixadas. Entretanto, quem deu adeus foi o atacante Saint-Maximan, que vai defender o Al-Ahli. Curiosamente, a equipe da Arábia Saudita também é controlada pelo PIF, o que facilitou as negociações.

Posição na temporada 2022/23: 4º lugar, com 71 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Brigar por vaga na Champions League

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Newcastle pagará R$ 17,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Bruno Guimarães (volante) e Joelinton (meio-campista)

Principais contratações do Newcastle

Sandro Tonali – Volante – Milan – 64 milhões de euros (R$ 341 milhões)

Harvey Barnes – Atacante – Leicester – 44 milhões de euros (R$ 235 milhões)

Tino Livramento – Lateral-direito – Southampton – 37 milhões de euros (R$ 197 milhões)

Principais saídas

Allan Saint-Maximan – Atacante – Al-Ahli – 27 milhões de euros (R$ 144 milhões)

Provável time base: Nick Pope; Trippier, Botman (Schär), Lascelles e Targett; Bruno Guimarães, Tonalo e Joelinton; Almirón, Barnes e Isak (Callum Wilson).

