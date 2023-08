Gabigol culpa arbitragem por eliminação: ‘Roubo muito grande’

Gabriel Barbosa, o Gabigol, não mediu palavras contra a arbitragem ao comentar a eliminação do Flamengo para o Olimpia, na Libertadores, nesta quinta-feira (10). O camisa 10 rubro-negro, que teve um gol anulado no final do jogo (que poderia levar a decisão para os pênaltis), culpou o árbitro colombiano Wilmar Roldán pela derrota rubro-negra por 3 a 1.

Gabigol ainda citou o fato da sede da Conmebol ser no Paraguai, o mesmo país do Olimpia, insinuando que os donos da casa teriam sido beneficiados. Ele ainda protestou por um alegado gol irregular de Bruera, o terceiro, que definiu a situação contra o Flamengo.

“É ruim, quando perde, falar do juiz porque parece que a gente está chorando. Mas o juiz inverteu faltas, expulsou nosso treinador. A Conmebol é aqui do lado… são muitas coisas que acontecem na Libertadores. E vocês sabem, porque ficam ali, em volta do campo. Fizeram falta em cima do Wesley, no terceiro gol. Acho que foram muitos erros nossos, mas foi um roubo muito grande”, disse, à ESPN.

Gabigol pede união e foco por Copa do Brasil

Após a derrota, Gabigol também destacou que o Flamengo não jogou mal por conta da pressão da torcida no Defensores Del Chaco, mas admitiu que os erros cruciais foram decisivos. Entretanto, pediu que não se apontassem culpados e pediu união para que o time busque a reação na Copa do Brasil e no Brasileirão, competições que restam para o Flamengo em 2023:

“Sobre a pressão, estamos acostumados. Jogamos praticamente todos os jogos com 60 mil no Maracanã. É claro que tomamos três gols de cabeça, mas agora é fácil apontar os erros. Foram alguns, durante o jogo. O Flamengo é movido a vitórias, mas nos momentos difíceis é preciso que todo mundo se una, mais do que nunca. É claro que queríamos jogar um Fla-Flu, mas estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do Brasileiro”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.