Bruno Henrique aponta motivo para eliminação do Flamengo e se desculpa

O Flamengo sofreu com a bola aérea na derrota para o Olimpia-PAR, que resultou na eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro abriu o placar com Bruno Henrique, mas cometeu falhas defensivas e sofreu três gols de cabeça em Assunção. Na saída do gramado no Defensores del Chaco, o atacante apontou o principal erro do time.

“A gente não conseguiu jogar da forma que queria e merecia (para sair com a classificação). Conseguimos controlar o jogo, mas faltou atenção”, disse o camisa 27. Nos acréscimos da partida, o Flamengo chegou a fazer o que seria o gol salvador com Victor Hugo após tumulto na área. Mas o árbitro Wilmar Roldán anulou com o auxílio do VAR. Bruno Henrique ainda destacou a dificuldade imposta pela competição continental e pediu desculpas pela eliminação.