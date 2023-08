Sport visita o Tombense para tentar abrir vantagem na Série B

Nesta sexta-feira, o Sport recebe o Tombense, num dos jogos que abrem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão é o líder da competição, com 44 pontos, e busca assim aumentar um pouco mais sua vantagem sobre o Vitória, que tem 41. Os mineiros, adversários do Rubro-Negro, estão na zona de rebaixamento.

Longe de seus domínios, o time pernambucano pode abrir até seis pontos na liderança desta Série B, algo que ainda não conseguiu nesta edição. Entretanto, o time ainda não poderá contar com a reestreia de Diego Souza, que sofreu uma contratura e deve ser desfalque por mais alguns compromissos.

Por outro lado, o Tombense está na zona de rebaixamento, com 19 pontos. Assim, precisa vencer e torcer para que o Avaí perca para o Vila Nova no sábado. Para isso, entretanto, precisará quebrar uma série de quatro jogos sem vencer no campeonato. A equipe já soma 13 derrotas, mesmo número de vitórias do Sport até o momento.

SÉRIE B – 23ª rodada

Sexta-feira (11/8)

Novorizontino x Mirassol – 19h

Tombense x Sport – 21h30

Sábado (12/8)

Criciúma x Londrina – 15h30

Sampaio Corrêa x CRB – 17h

Botafogo-SP x Ponte Preta- 17h

Vila Nova x Avaí – 18h

Domingo (13/8)

Chapecoense x Atlético-GO – 11h

Guarani x Juventude – 15h45

Vitória x Ceará – 18h

ABC x Ituano – 20h

