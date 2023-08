Torcedores do Flamengo protestam contra elenco no Paraguai

Com a eliminação para o Olimpia na Libertadores, torcedores do Flamengo protestaram na saída do Estádio Defensores del Chaco, local da partida. Alguns integrantes de torcidas organizadas não pouparam diretoria e jogadores, com xingamentos. Entre os principais alvos, o presidente Rodolfo Landim, o zagueiro David Luiz e o atacante Pedro.

O centroavante chegou a ser chamado de “mimado”, enquanto o zagueiro foi criticado pela atuação.

“Ei, Pedro, vai tomar no **. David Luiz, vai se f****, o Flamengo não precisa de você. Ão, ão, ão, elenco de c**** , cantaram alguns torcedores.

O Flamengo foi eliminado pelo Olimpia nesta quinta-feira, em Assunção, no Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores.

