Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Manchester United

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o MANCHESTER UNITED.

Raio X do Manchester United

O Manchester United viveu mais baixos do que altos na temporada passada em um ano que começou cercado de expectativa. Com a chegada do técnico Erik ten Hag, o clube acreditou que viveria uma mudança profunda, mas o primeiro ano acabou sendo mais de adaptação do treinador, que acabou tendo problema com o principal jogador do elenco: Cristiano Ronaldo. Ao final do ano, porém, a diretoria comprou o barulho do técnico e rescindiu com o português, que deixou Old Trafford de maneira melancólica.

Os Red Devils conseguiram ficar na parte de cima da tabela praticamente toda a competição, mas não foram candidatos ao título. Neste ano, contudo, a expectativa é que a equipe vermelha esteja no páreo, principalmente contra Arsenal e Manchester City, principais concorrentes pelo troféu nacional.

O United fez três contratações na janela de transferências, sendo todas elas pontuais. A começar pelo gol, Onana substitui De Gea, que deixou o clube. Na frente, Mason Mount foi o nome escolhido para municiar o ataque, que agora terá o centroavante Hojlund, joia dinamarquesa de 20 anos.

Posição na temporada 2022/23: 3º lugar, com 75 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai brigar pelo título

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Manchester United pagará R$ 11,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Casemiro (volante), Fred (volante) e Antony (atacante)

Principais contratações do Manchester United

Rasmus Hojlund – Atacante – Atalanta – 75 milhões de euros (R$ 400 milhões)

Mason Mount – Meia-atacante – Chelsea – 64 milhões de euros (R$ 341 milhões)

André Onana – Goleiro – Inter de Milão – 52 milhões de euros (R$ 277 milhões)

Principais saídas

David de Gea – Goleiro – Sem clube – Fim de contrato

Anthony Elanga – Atacante – Nottingham Forest – 17 milhões de euros (R$ 90 milhões)

Provável time base: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Licha Martínez e Luke Shaw (Malacia); Casemiro, Bruno Fernandes e Mason Mount (Eriksen); Antony (Sancho), Rashford e Hojlund.

