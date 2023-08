Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Arsenal

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o ARSENAL.

Raio X do Arsenal

O Arsenal por pouco não encerrou um jejum de 19 anos sem conquistar a Premier League. Os Gunners lideraram a competição nacional por um longo período, mas perderam fôlego na reta decisiva e viram o Manchester City levar o troféu mais uma vez. Apesar de ter começado a competição sem grandes expectativas, o clube colocou sobre si a chancela de candidato. Para esta temporada, quando completa 20 anos do último título, os londrinos querem acabar com a seca.

O trabalho da direção, que é encabeçada pelo brasileiro Edu, ex-Seleção Brasileira, tem sido bom no começo da pré-temporada. O Arsenal manteve a base do time que brigou pelo título em 2022/23 e se reforçou pontualmente. A única saída foi do meio-campista Granit Xhaka, que se transferiu para o Bayer Leverkusen.

Em contratações, porém, os Gunners abriram os cofres e foram ao mercado. Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber foram contratados, todos com futebol para serem titulares. Ao todo, o clube gastou 231 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) e ainda pode ter novas chegadas até o fim da janela.

Posição na temporada 2022/23: 2º lugar, com 84 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai brigar pelo título

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Arsenal pagará R$ 5,50 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Gabriel Magalhães (zagueiro), Gabriel Martinelli (atacante), Marquinhos (atacante) e Gabriel Jesus (atacante)

Principais contratações do Arsenal

Declan Rice – Volante – West Ham – 116 milhões de euros (R$ 619 milhões)

Kai Havertz – Meia-atacante – Chelsea – 75 milhões de euros (R$ 400 milhões)

Jurrien Timber – Zagueiro – Ajax – 40 milhões de euros (R$ 213 milhões)

Principais saídas

Granit Xhaka – Meio-campista – Bayer Leverkusen – 15 milhões de euros (R$ 80 milhões)

Provável time base: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Declan Rice, Odegaard (Partey) e Havertz; Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

