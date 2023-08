Guia da La Liga: Veja tudo sobre a temporada do Campeonato Espanhol 2023-24

Vai começar mais uma edição de uma das maiores ligas do futebol mundial: o Campeonato Espanhol. Apesar de também ter sido afetada pelo crescimento desse esporte no mundo árabe, a La Liga segue forte com o favoritismo do trio de ferro: Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Além de mudanças efetivas no calendário previstas pela Federação Espanhola ao retirar a rodada de fim de ano, próxima ao réveillon. Confira no Jogada10 tudo que você precisa saber sobre o início da competição.

Nesta sexta, o confronto entre Almería e Rayo Vallecano, às 14h30 (de Brasília), abre a temporada espanhola, que promete ser recheada de duelos emocionantes e bom futebol. Nos últimos três anos, o trio de favoritos confirmou em campo e ficou cada um com um título, enquanto os Merengues venceram a Copa do Rei, apesar da irregularidade na liga, O Barcelona, por sua vez, ergueu a taça com quatro rodadas de antecedência e o Atlético de Madrid garantiu uma vaga na Champions.

BARCELONA DEFENDE O TÍTULO

Depois de uma campanha consistente com 70 gols marcados e apenas 20 sofridos (melhor defesa da competição), o Barcelona ficou com o seu 27º título na última temporada com quatro rodadas de antecedência. Desta vez, na busca pelo bi, a equipe comandada por Xavi Hernández anunciou três contratações para reforçar o elenco. Oriol Romeu, Iñigo Martínez e Ilkay Gundogan, um dos destaques da Tríplice Coroa do Manchester City, são as novidades.

Em crise financeira, o clube catalão ainda tenta inscrever seus reforços para a disputa da competição nacional. Até o momento, a equipe só conta com treze jogadores na lista, visto que em julho os comandantes do futebol espanhol bloquearam as inscrições de novos atletas do Barcelona, pois o clube não entregou 60 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) prometidos no plano de viabilidade financeira. Algo que aconteceu em virtude de problemas com a venda de parte do Barça Studio.

Mesmo com todos esses problemas financeiros, o Barcelona pode ter mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se de Neymar, que está de saída do Paris Saint-Germain e sonha em retornar ao clube catalão, onde teve o seu melhor momento na carreira. O brasileiro, de 31 anos, retornou aos treinamentos nesta quinta, mas tem tudo para voltar ao futebol espanhol apesar dos entraves neste início de negociação com os Culés. O clube teve as saídas de Sergio Busquets, Jordi Alba, Pablo Torre, Trincão, Nico Gonzáles, Colladom Riad e Kessié.

MERENGUES QUEREM VOLTAR A VENCER

O Real Madrid, que tem 35 títulos da La Liga, foi um dos clubes que mais sofreu na janela ao perder jogadores importantes, como Karim Benzema, que assinou com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Por outro lado, trouxe peças promissoras, que podem qualificar o elenco não só nesta temporada como para as próximas: Arda Guler, Joselu e Jude Bellingham, que custou em torno de 120 milhões de euros. Outro fator positivo é a permanência de Carlo Ancelotti à beira do campo, pelo menos até maio de 2024, visto que tem tudo para assumir a seleção brasileira depois deste período.

Por outro lado, além de Karim Benzema, que deixou o clube de forma definitiva, outros nomes também saíram nesta última janela de transferência. Asensio, de 27 anos, assinou com o Paris Saint-Germain, enquanto Hazard deixou o Bernabéu após o fim de seu contrato. Mariano Díaz e Jesús Vallejo foram os outros dois nomes a deixarem a equipe Merengue para 2023/24.

COLCHONEROS COMPLETAM O TRIO DE FAVORITOS

O Atlético de Madrid, por sua vez, sofreu na última edição da La Liga com a irregularidade, tendo um início frustrante e a possibilidade de ficar de fora da Champions League, mas uma arrancada que o recolocou no maior torneio de clubes da Europa. Para 2023/24, os Colchoneros, que possuem 11 títulos da competição, trouxeram os seguintes reforços: Caglar Soyuncu, Javi Galán e César Azpilicueta. Assim, o último chega para fortalecer o sistema defensivo do comandante argentino Diego Simeone, que está no clube desde 2011.

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO

O confronto de abertura desta edição está marcado para esta sexta (11) entre Almería e Rayo Vallecano,duas equipes remanescentes da última temporada, no Juegos Mediterráneos. O campeonato será longo e terá sua rodada final no dia 26 de maio de 2024, uma semana antes da decisão da Champions League, que será no lendário Estádio de Wembley, na Inglaterra e está marcada para o dia 1º de junho de 2024.

A Real Federação Espanhola de Futebol (REFF) definiu uma mudança importante na tabela da La Liga 2023/24. Trata-se do fim da rodada de véspera do Ano Novo, algo comum no futebol do país. Com isso, acontecerá uma paralisação entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro para as comemorações de réveillon. Além dessa, a entidade estabeleceu mais quatro pausas no calendário, ambas previstas para as partidas da seleção da Espanha: 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro, 13 a 21 de novembro e 18 a 26 de março.

Das 38 rodadas, apenas quatro serão disputadas no meio de semana: 7ª, 18ª, 19ª e 36ª. Isso acontecerá, pois o dia 31 de janeiro (quarta) está reservado para os possíveis jogos adiados de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Osasuna. Ambas as equipes disputarão a Supercopa da Espanha, que será realizada no Oriente Médio na segunda semana de 2024, e terão alguns de seus jogos da La Liga adiados.

O Campeonato Espanhol será disputado por 20 equipes em 38 rodadas. Alavés, Almería, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona, Cádiz, Celta de Vigo, Getafe, Girona, Granada, Las Palmas, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Sevilla, Valencia e Villarreal.

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Do outro lado da tabela, a luta para permanecer na elite do futebol espanhol promete ser quente e reserva muita emoção até o fim. Entre as sérias candidatas estão as recém-promovidas: Las Palmas, Granada e Deportivo Alavés surgem como os favoritos para retornar à segunda divisão. Além deles, o Cádiz, Almería e Mallorca também devem lutar na parte inferior da tabela.

ONDE ASSISTIR?

A La Liga é um dos campeonatos mais tradicionais do mundo do futebol com fãs em todo planeta. Para acompanhar de perto todas as emoções, os torcedores poderão assistir às partidas de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid na ESPN, na TV fechada, e na plataforma de streaming Star+.

DISPUTA PELA ARTILHARIA

Com a saída de Benzema, Lewandowski é o favorito para ser o artilheiro da La Liga pela segunda temporada seguida. O polonês segue como protagonista do Barcelona na competição e briga pela artilharia. Além dele, Joselu, reforço do Real Madrid, e seu companheiro Vinícius Júnior também estão na briga. Além disso, Antoine Griezmann, Álvaro Morata e Memphis Depay são os favoritos a serem o jogadores que mais estufaram as redes ao fim da competição.

OLHO NO EL CLÁSICO

Como em toda edição da La Liga, o clássico entre Barcelona e Real Madrid é aguardado não só pelas duas torcidas como também pelos amantes do futebol mundial. O primeiro duelo está marcado para o dia 29 de outubro no Estádio Olímpico de Montjuic, que será a casa dos catalães durante as reformas no Camp Nou. Antes disso, os Merengues entram em campo no dérbi da capital na sexta rodada, no Metropolitano, contra o Atlético de Madrid.

O confronto de volta será no Santiago Bernabéu e será realizado no dia 21 de abril de 2024, especificamente na rodada 32. Dois meses antes, o mesmo estádio será palco de mais um dérbi dos clubes da capital, dia 6 de fevereiro, pela 23ª rodada. Dessa forma, a quarta força da competição tende a ser o Sevilla, atual campeão da Europe League, e que geralmente faz jogos competitivos diante dos três favoritos.

Os compromissos do Barcelona contra o Atlético de Madrid também reservam fortes emoções e duelos equilibrados. O primeiro deles acontece dia 2 de dezembro, pela 15ª rodada, na casa dos Cúles. Nesse sentido, o confronto de volta está marcado para 16 de março de 2024, pela 29ª rodada, no Metropolitano.

Real Madrid x Barcelona:

29/10/2023: Barcelona x Real Madrid (11ª rodada)

21/04/2024: Real Madrid x Barcelona (32ª rodada)

Real Madrid x Atlético de Madrid

29/09/2023: Atlético de Madrid x Real Madrid (6ª rodada)

03/02/2024: Real Madrid x Atlético de Madrid (23ª rodada)

Barcelona x Atlético de Madrid

02/12/2023: Barcelona x Atlético de Madrid (15ª rodada)

16/03/2024: Atlético de Madrid x Barcelona (29ª rodada)

