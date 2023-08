Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Manchester City

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o tricampeão MANCHESTER CITY.

Raio X do Manchester City

Com status de favorito, o Manchester City não decepcionou na temporada passada. Depois de ver o Arsenal abrir grande vantagem na frente, os Citizens foram comendo pelas beiradas. Na reta final, depois de vencerem o Arsenal, em Londres, foram encostando de vez no rival, que passou a ter uma série de tropeços. Com isso, ficou revezando na ponta nas rodadas finais até assumir de vez o primeiro lugar para não mais largar.

Para a temporada 2023/24, Pep Guardiola perdeu dois de seus principais jogadores: o meia/atacante Mahrez foi para o emergente futebol árabe. Já Gundogan, com o fim de contrato e livre para acertar com qualquer equipe, preferiu não renovar e seguir para o Barcelona. Em compensação, o City fez duas contratações de impacto. A maior foi a chegada do zagueiro Gvardiol. Considerado o melhor da Copa no seu setor, o croata deixou o RB Leipzig alemão por incríveis R$ 485 milhões. Já Kovacic, que estava no Chelsea, chegou para cobrir a lacuna deixada por Mahrez e Gundogan.

Posição na temporada 2022/23: 1º lugar, com 89 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Maior favorito ao titulo

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Manchester City pagará R$ 1,66 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Ederson (goleiro)

Principais contratações

Gvardiol – Zagueiro – RB Leipzig/AUT – 90 milhões de euros (R$ 485 milhões)

Kovavic – Apoiador – Chelsea – 29 milhões de euros (R$ 156 milhões)

Principais saídas

Mahrez – Meia/Atacante – Al Ahly/ARA – 35 milhões de euros (R$ 188 milhões)

Gundogan – Apoiador – Barcelona – Custo zero (fim de contrato)

Provável time base: Ederson; Walker, Stones, Dias e Akanji; Kovacic, Rodri e De Bruyne; Bernardo, Haaland e Grealish. Técnico: Pep Guardiola

