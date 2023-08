Dorival rebate desconfiança após classificação: ‘Sabia o que estava fazendo’

O São Paulo venceu o San Lorenzo por 2 a 0, nesta quinta-feira (10), no Morumbi, e avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor conseguiu inverter a derrota no jogo de ida (1-0), em Buenos Aires, e também afastou a má fase. Afinal, o Soberano não vencia há cinco jogos. Após a partida, o técnico Dorival Júnior falou da força de sua equipe e disse, enfim, que em momento algum houve desconfiança no elenco.

“Com exceção do jogo contra o Cuiabá, em que a gente não estava em um grande dia, nos outros não vi motivos para desespero. Desconfiança aqui dentro jamais teve, garanto. Não teve incerteza, a gente sabia o que estava sendo feito em campo”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Eu falava para eles que não tinha motivo para desconfiança, incerteza. Jogamos sempre da mesma forma. Foi uma sequência interessante, o resultado não acontecia. Não era para mudar planos, rotas”, completou o treinador.

Dorival também mira Copa do Brasil

Além da Copa Sul-Americana, o São Paulo também disputa a Copa do Brasil. Afinal, a equipe está na semifinal, contra o Corinthians, em situação semelhante à desta quinta: em desvantagem por ter perdido o jogo de ida por 2 a 1. Assim, Dorival espera, principalmente, uma partida bastante disputada novamente.

“Acho que será um jogo disputado, como foi a primeira partida na (Neo Química) Arena. São duas equipes que se respeitam, que respeitam suas características. Conhecemos os movimentos deles, como eles também conhecem os nossos. Imagino uma partida brigada, como foi hoje. As duas equipes buscando neutralizar o adversário e concentrado no meio de campo”, concluiu o técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.