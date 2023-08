A derrota que dói mais nos rubro-negros

A surpreendente derrota do Flamengo para o Olimpia nas oitavas de final da Libertadores da América expõe os problemas enfrentados pelo clube numa temporada completamente tumultuada. O trabalho de Jorge Sampaoli não apresenta evolução, apesar dos pesadíssimos investimentos. O que se viu no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, foi, sobretudo, mais uma atuação desastrosa.

O time rubro-negro entrou em campo carregando, afinal, a vantagem do empate, consequência da vitória por 1 a 0 no Maracanã, no jogo de ida. E, logo no início, abriu o placar com Bruno Henrique, dando a impressão de que confirmaria o amplo favoritismo, até mesmo com tranquilidade. Que nada! Em poucos minutos levou o empate e foi se complicando na partida.

As falhas defensivas eram gritantes, principalmente nas jogadas pelo alto, e foram se acentuando à medida que o Olimpia apostava nas bolas aéreas. E, com mais dois gols de cabeça, a equipe paraguaia virou o placar e chegou à merecidíssima classificação. O jogo também mostrou mais uma vez o quanto é ruim a relação entre Sampaoli e Pedro, que ficou todo o tempo no banco de reservas.

Em menos de uma semana…

Em três dias, o treinador argentino viu o time levar seis gols, em duas derrotas incontestáveis e vexatórias: no domingo, havia perdido de 3 a 0 para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a comissão técnica, a diretoria e os jogadores terão que segurar a enorme pressão.

Com o elenco que tem, o mais caro do país, o Flamengo não pode render tão pouco, cair nas oitavas da Libertadores e estar a 13 pontos do líder do Brasileiro. Pior, não pode jogar sem competir, sem alma, como se aceitasse passivamente os revezes, que, aliás, foram muitos este ano. Para os torcedores, esse comportamento, com certeza, é a maior derrota.

