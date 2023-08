Torcedores do Flamengo protestam durante desembarque do time no Rio

A eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores tem gerado muita revolta e insatisfação. Além de protestarem no Paraguai, alguns torcedores também fizeram questão de cobrar os jogadores rubro-negros no desembarque ao Rio de Janeiro.

Portanto, dezenas de torcedores marcaram presença no Aeroporto Internacional do Galeão na madrugada desta sexta-feira (11). O elenco do Flamengo, desta forma, chegou ao Rio de Janeiro sob gritos de “time sem vergonha” e “isso aqui vai virar um inferno”.

Crise no Flamengo

Os seguranças do clube, por sinal, fizeram um isolamento que afastou os torcedores do elenco. A delegação, assim, conseguiu embarcar rapidamente no ônibus. O transporte, contudo, teve dificuldades para sair do local. Afinal, muitos rubro-negros entravam na frente do caminho para protestar e xingar.

Os policiais militares, aliás, precisaram utilizar gás de pimenta para afastar os torcedores do ônibus. O transporte, inclusive, demorou cerca de 40 minutos para sair do aeroporto. Rodolfo Landim, por sinal, acabou saindo momentos depois da delegação e também foi alvo de críticas e protestos.

O Flamengo tem colecionado decepções nesta temporada. Além da eliminação precoce na Libertadores, os jogadores rubro-negros também não conseguiram conquistar os títulos do Mundial, Supercopa, Recopa e Campeonato Carioca neste começo de ano. O elenco, agora, precisa concentrar seus esforços nas disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (13), diante do São Paulo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time de Jorge Sampaoli, assim, busca uma vitória dentro de casa para se manter nas primeiras posições do campeonato.

