Luis Enrique, técnico do PSG, analisa situações de Neymar e Mbappé

O técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, falou sobre as situações de Neymar e Mbappé na equipe francesa. Ambos não fazem parte dos planos do clube e, portanto, podem não jogar mais no atual campeão francês.

Sobre Neymar, que pediu para deixar o PSG, Luis Enrique não quis entrar em detalhes do que foi dito em reunião. De acordo com a imprensa francesa, o brasileiro seria afastado. Nos últimos dias, o camisa 10 não treinou com os companheiros, mas o motivo, porém, foi uma virose.

“Tenho como norma manter privadas as conversas que tenho com os jogadores. Não vou expor o que falei com eles ou o que eles disseram, não creio que seja profissional, prefiro manter em segredo. Claro que minhas palavras dizem algo, mas meus atos dirão mais. As decisões que eu tomar claramente vão definir qual é minha ideia”, disse o treinador.

Acerca de Mbappé, que já informou que não vai renovar o seu contrato, o comandante parisiense limitou-se a dizer que torce por um acordo entre as partes. Luis Enrique, contudo, não deixou claro se conta com o atleta.

“Já aconteceu no passado, e se resolveu de maneira positiva antes de eu estar aqui. Espero que o clube e o jogador entrem num acordo. A filosofia do presidente é muita clara. O clube está acima dos jogadores e de todos, e compartilho 100% disso”, finalizou.

