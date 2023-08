Torcedores do San Lorenzo são presos após gestos racistas no Morumbi

Um torcedor e um dirigente do San Lorenzo foram presos nesta quinta-feira (11) por atos racistas contra a torcida do São Paulo. O crime aconteceu durante o intervalo da partida entre as equipes, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O adepto do San Lorenzo acabou identificado como David Emanuel. Ele teria arremessado uma banana em uma criança de 12 anos e também realizar gestos racistas para o garoto. Por outro lado, o dirigente mostrou uma foto de macaco para torcedores e fez gestos racistas. Ele estava no camarote destinado a dirigentes do San Lorenzo.

A Polícia Civil (DOPE – Delegacia do Futebol) identificou e prendeu um torcedor por racismo no jogo do São Paulo contra o San Lorenzo. Não vamos tolerar essa atitude dentro ou fora dos estádios de SP. Que o garoto fique bem e saiba que estamos aqui para fazer cumprir a lei. pic.twitter.com/dXK9Q8npRz — Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 11, 2023

O delegado Cesar Saad confirmou a prisão preventiva e os dois acabaram encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP). Contudo, como o crime não admite pagamento de fiança, os dois devem seguir presos no Brasil.

Além disso, outro torcedor também acabou sendo flagrado nas arquibancadas do Morumbi realizando gestos racistas. Na imagem é possível ver o torcedor do time argentino imitando um macacoe dizendo algumas palavras para torcedores do São Paulo que estavam na arquibancada debaixo da dos visitantes.

Outros incidentes da torcida do San Lorenzo no Morumbi

Por fim, outros incidentes envolvendo racismo ocorreram depois do jogo, e alguns são-paulinos que presenciaram as cenas prestaram depoimento na delegacia que fica no próprio estádio. Aliás, casos de racismo se tornou comum na Sul-Americana e na Libertadores. Principalmente contra times brasileiros.

