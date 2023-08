Chelsea e Liverpool brigam pelo volante Caicedo, do Brighton

A Premier League começa neste fim de semana, e Chelsea e Liverpool se enfrentam logo de cara na primeira rodada. Os clubes, porém, já iniciaram uma disputa nos bastidores fora de campo e duelam para ver quem leva a melhor no mercado da bola. O volante Moisés Caicedo, do Brighton, é alvo das duas equipes na janela de transferências e deve acertar com uma delas.

Como a imprensa inglesa noticia desde o fim da temporada passada, o Chelsea é o clube que mais se aproxima do equatoriano. Segundo o “The Athletic”, os Blues fizeram quatro ofertas ao Brighton, sendo a maior delas de 80 milhões de libras (R$ 493 milhões). O clube do sul da Inglaterra, no entanto, recusou todas, pedindo pelo menos 100 milhões de libras (R$ 617 milhões).

A reviravolta aconteceu nesta sexta-feira, quando o Liverpool entrou na jogada e ofereceu 110 milhões de libras (R$ 678 milhões), de acordo com o “The Athletic”. O Brighton aceitou a oferta, e a situação parecia encaminhada. Caicedo era aguardado na casa dos Reds para fazer exames médicos e assinar contrato.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador, porém, avisou ao Liverpool que não quer se juntar ao clube comandado por Jürgen Klopp e que sua vontade é jogar no Chelsea. Caicedo tem um acordo salarial com os Blues desde o fim de maio e quer se mudar para Londres. O time de Stamford Bridge agora corre para fazer uma nova proposta ao Brighton.

