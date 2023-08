Calleri mira duelo contra o Corinthians: ‘Mais importante dos últimos 10 anos’

O São Paulo bateu por 2 a 0 o San Lorenzo, nesta quinta-feira (10), pela Copa Sul-Americana, e avançou para as quartas de final da competição. Um dos artilheiros da noite, o argentino Calleri comemorou muito a classificação e exaltou a entrega do time durante o duelo.

“A gente precisava de um jogo assim, vínhamos de três jogos sem fazer gols, cinco rodadas sem ganhar. A torcida que vem acompanhando muito tempo, merecia uma vitória assim. Sabíamos que seria um jogo diferente como foi na Argentina, o campo muito melhor, molhado, vamos para um lado e para o outro”, disse o atacante.

Agora, o Tricolor mira um outro objetivo: a Copa do Brasil. Afinal, o São Paulo encara o Corinthians, na próxima quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi. A equipe de Dorival Júnior terá que tirar novamente a desvantagem de um gol. E, para o argentino, o duelo contra o Alvinegro será o mais importante nos últimos dez anos do clube.

“Fazer o jogo que acho que é o mais importante dos últimos 10 anos do clube, contra o Corinthians, aqui no Morumbi. Lotar o Morumbi e tentar chegar na final da Copa do Brasil, que é nosso sonho e do torcedor”, falou Calleri.

Calleri projeta títulos no São Paulo

Por fim, o argentino acredita que a entrega do elenco são-paulino pode ser o diferencial para conseguir títulos nesta temporada. Afinal, o São Paulo bateu na trave duas vezes no ano passado, mas agora busca conquistar uma taça.

“A gente se entregou 100%, todas as bolas divididas a gente vai com tudo, a torcida acompanhou. Foi uma bela noite de quinta-feira. Esperamos seguir por esse caminho e tentar chegar outra vez em uma final. No ano passado bateu na trave. Estou muito confiante, quero ser campeão com essa camisa e 2023 tomara que a gente possa ganhar um título”, completou o argentino.

