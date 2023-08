Gallo descarta saída de Marcos Leonardo neste momento

O novo coordenador de futebol do Santos, Alexandre Gallo, já chegou ao clube para resolver uma dor de cabeça. O atacante Marcos Leonardo tem uma proposta da Roma, da Itália, e gostaria de ser negociado. Contudo, o Peixe faz jogo duro e não quer aceitar a saída do seu artilheiro.

Em seus primeiros dias no cargo, Gallo já se reuniu com o presidente Andres Rueda, com o empresário de Marcos Leonardo e agora deve conversar com o próprio atleta. Entretanto, o coordenador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), disse que é impensável perder o atacante neste momento.

“Tivemos ontem uma reunião bastante interessante com representantes do atleta. Hoje provavelmente devo ter hoje uma reunião com o atleta. A gente sem dúvida quer um consenso positivo. É um atleta extremamente importante. Neste momento não podemos abrir mão dessa qualidade técnica dele, em função de a janela já estar fechada, não temos como agir”, disse Gallo.

Além disso, o diretor também falou que só vai liberar o jogador se o Peixe receber uma compensação financeira muito boa. Por fim, o Santos também negocia a saída do atacante apenas no final do ano.

“Às vezes essa situação agora, neste momento, só se houver uma vantagem financeira muito grande, em que o Santos possa estar confortável, e o presidente não está se sentindo confortável nessa avaliação financeira. E não só isso: nós precisamos do atleta neste momento. Até pode acontecer de vir uma possível negociação, mas para uma saída na janela do final do ano.”, completou o coordenador.

Marcos Leonardo fora do próximo jogo do Santos

Por fim, após ter perdido treinamentos na semana, independentemente do desfecho da “novela”, Marcos Leonardo não deve viajar para enfrentar o Fortaleza, no domingo (13), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

“A gente conta para a sequência do campeonato. Nesta semana, tivemos alguns problemas. Por não ter treinado, dificulta a ida dele. Entendo o lado de todos, mas estou bastante confiante que vamos chegar em um consenso e, em breve, ele vai voltar a trabalhar, treinar. Ele vem muito bem nos últimos anos, é protagonista, e o Santos tem certeza que vai sair para o alto rendimento na Europa. Ele não pode parar. É o que queremos passar para ele, todo mundo vai perder se ele parar, principalmente o jogador”, concluiu Gallo.

