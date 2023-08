Jhon Jhon ganha confiança de Abel e vira realidade no Palmeiras

Uma das grandes apostas do Palmeiras na temporada, o meio-campista Jhon Jhon vem sendo um dos grandes destaques da equipe nos últimos jogos. O jogador disputou os últimos cinco jogos do Verdão no ano, sendo três como titular. Assim, ele ganhou a plena confiança de Abel Ferreira e para de ser uma promessa para ser uma realidade.

Cria das categorias de base, Jhon Jhon foi um dos poucos escolhidos para entrar no duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela Libertadores. O meia tem se mostrado uma boa opção para atuar pelos lados do campo e parece ter conquistado o técnico Abel Ferreira. Ele já soma 22 partidas disputadas na atual temporada.

Recentemente, o garoto também foi escolhido para substituir Dudu, que estava com dores na panturrilha. Para surpresa de muitos, já que Abel Ferreira tinha outras opções como o veterano Breno Lopes e a joia Endrick.

Ele é o segundo jogador formado na base do Palmeiras que mais atuou nesta temporada, empatado com o volante Fabinho. O primeiro da lista é o atacante Endrick, que já entrou em campo 33 vezes em 2023.

Os números refletem a filosofia do Verdão nos últimos anos. Afinal, o Palmeiras parou de gastar dinheiro com diversas contratações para apostar em suas categorias de base. O atleta é só mais um daqueles que vem ganhando cada vez mais chance no Alviverde. E a tendência é que o garoto ganhe ainda mais oportunidades nas próximas partidas, devido a falta de reforços no clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.