Técnico do West Ham fala sobre oferta do Manchester City por Lucas Paquetá

O novo alvo do Manchester City no mercado de transferências é o brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, mas o negócio não é simples. Nesta sexta-feira, o técnico David Moyes, da equipe de Londres, falou sobre uma possível saída do brasileiro. Segundo o comandante, os números ainda estão aquém do que os Hammers desejam.

“Recebemos uma oferta do Manchester City, mas no momento não está nem perto de atingir nossa avaliação”, disse David Moyes em entrevista coletiva.

Nos últimos dias, a equipe de Pep Guardiola, que é entusiasta da contratação, ofereceu 70 milhões de libras (R$ 432 milhões) pelo cria do Flamengo. O West Ham, porém, negou a oferta. Segundo a imprensa britânica, o clube deseja algo em torno dos 100 milhões de libras (R$ 617 milhões). As conversas continuam, e o City deve fazer uma nova proposta em breve.

Lucas Paquetá foi contratado pelo West Ham no início da temporada passada e rapidamente se tornou em um dos destaques da equipe da capital britânica. O brasileiro fez 41 jogos no primeiro ano, com cinco gols e sete assistências. Um destes passes que resultou em gol foi o do título da Uefa Conference League.

