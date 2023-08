Cria do Olímpia, vascaíno Galarza debocha da eliminação do Flamengo

A classificação do Olímpia sobre o Flamengo repercutiu entre os jogadores do Vasco. Matías Galarza resolveu postar uma foto no Instagram vestindo a camisa do time paraguaio, que o revelou. Não bastasse isso, debochou do resultado de 3 a 1 mostrando três dedos.

A postagem do meio-campista teve alto engajamento entre os torcedores cruz-maltinos. Porém, o jogador de 21 anos também recebeu críticas pela má fase do próprio Vasco e sua pessoal. Afinal, Galarza não é escalado há mais de um mês e teve desempenho ruim no Brasileirão até aqui.

O clube carioca o adquiriu por cerca de R$ 2.5 milhões, em 2021, após destaque na base e nas primeiras oportunidades na equipe profissional. Ano passado, Galarza foi emprestado ao Coritiba e retornou em dezembro. No total, fez 16 jogos em 2023 e marcou dois gols.