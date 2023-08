Filipe Luís critica atuação do Flamengo: ‘Não fizemos por merecer’

Filipe Luís esteve em campo na eliminação precoce do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O lateral, assim, fez uma análise da atuação do time no Paraguai e afirmou que os jogadores rubro-negros mereceram ser eliminados da competição.

“É difícil achar um motivo. Nós começamos com quatro títulos perdidos. Hoje foi uma derrota totalmente justa. Não fizemos por merecer. São críticas justas e que precisam ser respeitadas. É crescer com elas. Vamos nos recompor e ir em busca dessa confiança”, afirmou Filipe Luís.

Fala, Filipe Luís!

O camisa 16 enxerga que a parte mental vem sendo um problema do Flamengo nesta temporada. O jogador, assim, acredita que a equipe rubro-negra precisa ser mais sólida e consistente dentro de campo.

“A parte mental, quando você não ganha e se sente exposto em algum momento, você não consegue performar. É um problema que nosso time tem esse ano. É aceitar essas críticas”, disse Filipe Luís.

Aliás, Filipe Luís chegou ao Flamengo em 2019 e é um dos principais ídolos desta geração. Afinal, ele participou das conquistas de duas Libertadores e dois Brasileiros nos últimos cinco anos. O atleta, inclusive, tem 38 anos e está na fase final da carreira.

O Flamengo, por sinal, não tem protagonizado bons resultados nesta temporada. O time, afinal, também não conquistou os títulos do Mundial, Supercopa, Recopa e Campeonato Carioca no começo do ano. O elenco, contudo, está vivo nas disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O próximo compromisso do Flamengo, por sinal, é domingo (13), diante do São Paulo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra, portanto, vai com tudo em busca de uma vitória dentro de casa no campeonato.

