Torcida se divide sobre Hazard no Botafogo; diretor debocha de notícia

A notícia sobre a possível negociação com Eden Hazard, que agitou a semana do Botafogo, deixou os torcedores divididos. Afinal, o meia-atacante de 32 anos vem de temporadas em má forma física e poucos jogos pelo Real Madrid. Por sua vez, nas redes sociais, muitos acreditam que atuar no Glorioso pode recuperar seu futebol. O fato é que a contratação não deve acontecer.

Botafogo vai ter que abrir um McDonald’s ao lado do estadio — Quintelinni (@Usercock123) August 9, 2023

O próprio diretor da SAF, André Mazzuco, indicou que o reforço está fora da realidade, em curta resposta à ESPN, no Paraguai, onde o Botafogo garantiu a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Começaram a inventar e agora (na fase boa) as histórias melhoram, né?” brincou, complementando em seguida “Ainda bem que o Messi foi para o Inter Miami”, em referência a uma possível especulação sobre o astro argentino.

A história começou quando um agente europeu entrou em contato com John Textor, que adquiriu 90% das ações do futebol alvinegro. A chegada de um medalhão sempre atraiu o empresário, mas o altíssimo salário de Hazard e a concorrência de mercados, como o saudita, provavelmente impediriam um avanço. Isso porque, o Botafogo não quer fazer loucuras e quebrar o orçamento.