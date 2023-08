Galvão Bueno não alivia para Sampaoli após eliminação: ‘Perdedor’

O Flamengo está eliminado da Copa Libertadores, após perder por 3 a 1 para o Olímpia, na noite de quinta-feira (10). O resultado provocou uma chuva de críticas, entre elas, do narrador esportivo Galvão Bueno.

O histórico comunicador da TV brasileira foi para as redes sociais e criticou muito o estilo Sampaoli. Ele ainda disparou contra o técnico flamenguista e sugeriu sua demissão.

“Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou!! Sampaoli é um perdedor!! O Flamengo não nasceu para um esquema posicional, e com 30 escalações diferentes em 30 jogos!! Sampaoli, pra vc, deu!”, postou.

O detalhe da eliminação, aliás, é que o Flamengo chegou com vantagem para a partida, após vencer por 1 a 0 no confronto de ida, no Rio de Janeiro. Agora, sem a Libertadores, o Rubro-Negro ainda tem Copa do Brasil e carrega vantagem sobre o Grêmio após vitória no primeiro jogo por 2 a 0. Vai decidir, portanto, a classificação em casa, na próxima quarta-feira (16), no Maracanã.

Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou!!

Sampaoli é um perdedor!!

O Flamengo não nasceu para um esquema posicional, e com 30 escalações diferentes em 30 jogos!! Sampaoli, pra vc, deu!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) August 11, 2023

No Brasileirão, o Flamengo está na segunda colocação, com 31 pontos somados. A diferença para o líder Botafogo, contudo, é de 13 pontos

Globo renegocia contrato de Galvão Bueno

A Globo iniciou uma nova fase de negociação com o narrador esportivo Galvão Bueno. Afinal, a emissora quer contar novamente com o jornalista nos jogos da Seleção Brasileira.

Inicialmente, o contrato de Galvão com a emissora carioca vai até o fim de 2024. A ideia é ampliar o vínculo pelo menos até 2026. Além disso, a ideia da Globo é que Bueno tenha novas funções dentro da equipe.

O novo contrato ainda prevê que Galvão tenha participações nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O narrador durante sua época na Globo fez, ao todo, nove edições das olimpíadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.