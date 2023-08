Corinthians anuncia jogo festivo contra lendas do Real Madrid

O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira (11), que vai realizar um jogo festivo com o Real Madrid, para a comemoração de 113 anos do Timão. O jogo será das lendas dos dois clubes. A ideia é que os jogadores que atuaram no confronto entre as equipes no Mundial de 2000, se enfrentem novamente em um amistoso.

“É uma honra celebrarmos nossos 113 anos junto a uma equipe do porte do Real Madrid, revivendo o emocionante jogo que foi decisivo em nosso caminho para conquistarmos o primeiro título Mundial de Clubes da Fifa. Clubes históricos, de trajetórias vitoriosas e com torcidas gigantescas mundo afora”, disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Em janeiro de 2000, dois dos mais populares clubes do mundo se encontraram no Brasil. Corinthians e Real Madrid. Em 2023, os lendários jogadores que disputaram uma das mais emocionantes partidas do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, voltam a se encontrar. Em 1º de setembro de… pic.twitter.com/31gvnMvJyn — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2023

A partida será disputada na Neo Química Arena, casa corintiana, no dia 1° de setembro, data do aniversário do Alvinegro. Além disso, outros convidados especiais e espetáculos musicais devem acontecer no evento. Por fim, as lendas de Corinthians e Real Madrid devem fazer a atração principal.

“Ficamos felizes com o convite do Corinthians para participar de seu aniversário, em São Paulo, relembrando a partida tão incrível que ocorreu há 23 anos. Vamos com alegria, para celebrar o futebol, mas também com disposição para reverter o placar de 2 a 2”, disse Isidoro San José, diretor da Associação de Ex-Jogadores de Futebol do Real Madrid.

Em 2000, as equipes se enfrentaram no Morumbi e empataram em 2 a 2. Edilson Capetinha marcou os gols do Timão, enquanto Anelka balançou as redes para o Merengue.

