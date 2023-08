Em transição, Alexsander pode voltar ao Fluminense em breve

A volta de Alexsander aos gramados no Fluminense está mais perto. O jogador de 19 anos está em reta final de recuperação de uma lesão na coxa direita e deve voltar a ser relacionado em breve. Em transição, o camisa 5 já realiza alguns treinamentos com o grupo no CT Carlos Castilho.

A expectativa no Tricolor é ter o atleta à disposição para as quartas de final da Copa Libertadores, nas últimas duas semanas de agosto. O time de Laranjeiras vai enfrentar o Olimpia (PAR), que eliminou o Flamengo na última quinta-feira. O jogo de ida será no Maracanã, enquanto o duelo decisivo será em Assunção, capital paraguaia.

Alexsander não entra em campo desde o dia 10 de maio, quando sofreu uma contusão no joelho esquerdo em jogo contra o Cruzeiro. O volante teve uma lesão no ligamento colateral medial e, segundo a previsão médica, ficaria parado por cerca de um mês. Há dois meses, quando estava perto do retorno, contudo, ele teve o problema muscular, considerado grave. A expectativa era de desfalque por até três meses.

Na ausência do meio-campista, Fernando Diniz tem alternado entre Lima e Martinelli no meio-campo. A expectativa é que Alexsander recupere a posição quando estiver 100% recuperado e volte a fazer dupla com André. Caso necessário, porém, o volante pode atuar na lateral esquerda.

Vale lembrar que o Fluminense não terá Marcelo para as duas partidas das quartas de final da Libertadores. A Conmebol suspendeu o camisa 12 por três partidas pela expulsão contra o Argentinos Juniors (ARG) – ele já cumpriu o primeiro. A tendência, porém, é que Diogo Barbosa assuma a vaga por ser o substituto natural.

