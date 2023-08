Grêmio pode estrear Rodrigo Ely e ter retorno de Geromel

Contra o Fluminense, neste domingo (13), o Grêmio poderá ter a estreia do zagueiro Rodrigo Ely e, enfim, o retorno de Geromel, após longa parada por lesão. Os dois treinaram sem limitações nesta sexta-feira, pela manhã, e devem estar no time de Renato Gaúcho para o compromisso válido pelo Brasileirão, na Arena.

Rodrigo Ely deve entrar no lugar do lesionado Bruno Uvini, sem condições de atuar. O zagueiro de 30 anos chegou nesta semana, após passagem de seis anos pelo futebol espanhol. Ele estava no Almería, mas agora tem na Arena sua nova casa e está sob grandes expectativas da comissão técnica tricolor.

Por outro lado, Geromel tenta fazer seu primeiro jogo pelo Grêmio neste ano. O defensor teve uma ruptura no menisco do joelho esquerdo, no fim do ano passado, passou por cirurgia e está em recuperação desde então. Embora tenha treinado sem problemas, ainda não tem ritmo de jogo e é possível que comece no banco. Kannemann, ainda com uma lesão na mão, segue fora.

