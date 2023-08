Lesionado, Campanharo é mais um desfalque para o Inter

O Internacional ganhou mais um desfalque para o jogo deste sábado (12), contra o Botafogo: o volante Campanharo. Ele se machucou na vitória sobre o River Plate, na terça, pela Libertadores, e ficará portanto fora do compromisso válido pelo Brasileirão. O meio-campista sofreu uma lesão na coxa direita e fica por três semanas.

Assim, o Internacional perde mais um jogador para o jogo diante do líder do campeonato. Além de Campanharo, a equipe já não terá o volante Johnny e o meia De Pena, que estão suspensos. A tendência é que Gabriel e Maurício comecem jogando no lugar dos punidos. Seja como for, o técnico Coudet esconde o jogo e não dá pistas sobre que time levará a campo no compromisso do fim de semana.

Como o primeiro jogo contra o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores, acontece apenas no dia 23, é improvável que Coudet poupe o time titular para o jogo com o Botafogo. O elenco colorado treinou na manhã desta sexta, no CT Parque Gigante, e viaja depois do almoço para o Rio de Janeiro. O jogo contra o Botafogo é às 21h deste sábado.

