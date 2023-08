Roma coloca ‘prazo’ para Santos responder sobre Marcos Leonardo

A Roma quer Marcos Leonardo. Mas o clube italiano não vai esperar muito tempo. Os europeus querem que o Santos responda até este final de semana se vai aceitar ou não a proposta enviada. O centroavante já demonstrou sua vontade de deixar o clube e atuar no futebol do Velho Continente. Mas o Peixe segue fazendo jogo duro.

Nos últimos dias, o atacante foi até o CT Rei Pelé, mas não participou do treino com o grupo, ele ficou realizando trabalhos à parte na academia. O técnico Diego Aguirre conversou com o jovem e tentou entender o lado dele, apesar de gostar da ideia de ter ele na sua equipe. O jogador, então, alega não estar em condições emocionais boas para atuar com a camisa do Alvinegro Praiano.

A Roma, inicialmente, ofereceu uma oferta de R$ 42,9 milhões mais bônus, proposta recusada pela diretoria. Agora, o clube italiano aumentou a proposta, chegando a R$ 96,6 milhões. O Santos, por sua vez, não gostaria de vender Marcos Leonardo. Mas como é um desejo do jogador em atuar na Europa, o Peixe busca a melhor negociação possível.

Aos 20 anos, o atacante entende que esse é o momento para ir para a Europa, porque acredita que as oportunidades podem diminuir no futuro. Marcos Leonardo só deve voltar aos gramados quando sua situação estiver totalmente definida.

Roma já tem um plano B

Por outro lado, a Roma já está preparada para o plano B. O clube italiano já realizou sondagens pelo atacante Beltrán, do River Plate, e deve ir atrás do jogador, caso o Santos não libere Marcos Leonardo.

