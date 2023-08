Everson fala pela primeira vez sobre caso com a amante

O goleiro Everson falou, em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira (11), sobre o caso de extorsão com uma amante. O assunto foi amplamente divulgado há cerca de um mês.

Questionado sobre o assunto durante a coletiva, Everson evitou dar detalhes e deixou o assunto como um problema particular que ele vai resolver.

“Esse é um assunto pessoal. Com certeza, a minha equipe jurídica está resolvendo da melhor maneira possível”, disse.

A Polícia Civil de Minas Gerais ainda investiga o caso. Contudo, o caso veio à tona no dia 4 de junho após o goleiro sofrer chantagens e extorsões por parte da amante Fabiana Coelho.

O arqueiro, no entanto, procurou a polícia e denunciou o caso. A amante chegou a publicar uma foto de Everson nu em uma rede social. Ela teria exigido meio milhão de reais para parar com as publicações. Em depoimento, a amante confirmou que pediu a quantia de R$ 500 mil para não revelar o caso extraconjugal.

A amante confirmou, em depoimento, que mandou mensagens pedindo o dinheiro. Ela, todavia, garantiu que isso só ocorreu por estar bêbada. A mulher apresentou ainda perfis falsos nas redes sociais.

Everson, afinal, conversou com a esposa e explicou a situação. Ele está com Rafael Vieira há 15 anos e tem três filhos.

