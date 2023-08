Palmeiras atinge quase todas as metas orçamentárias do ano

O Palmeiras conseguiu avançar na Libertadores, ao eliminar o Atlético-MG nesta quarta-feira (8), no Allianz Parque. Com o avanço no torneio continental, o Verdão alcançou quase todas as suas metas orçamentárias na temporada. Falta apenas atingir o objetivo no Campeonato Brasileiro.

A previsão orçamentária para 2023 contava com um superávit esperado de R$ 13,8 milhões ao fim deste ano. Muito desse objetivo se passava pelo desempenho esportivo da equipe na temporada. O Verdão esperava chegar, ao menos, na semifinal do Paulista, as quartas das Copas do Brasil e Libertadores, além de permanecer no G4 no Brasileiro.

Muito destes objetivos já foram alcançados. Afinal, o Palmeiras conquistou o Paulistão, além de chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, mas eliminado para o rival São Paulo. Agora, alcança as quartas de final da Libertadores, mais uma previsão no início do ano.

Assim, resta apenas ao time de Abel Ferreira terminar no G4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Verdão é o quarto colocado e está muito forte na briga pelas primeiras posições. Por fim, na próxima segunda-feira (14), às 19h, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque, pela 19° rodada do torneio de pontos corridos.

