Apresentado, Rossi descreve volta ao Vasco: ‘Emocionado, feliz e motivado’

Nono reforço do Vasco na janela do meio do ano, o atacante Rossi foi apresentado na tarde desta sexta-feira (11), no CT Moacyr Barbosa. O jogador volta ao clube, pelo qual já declarou seu amor, após uma passagem marcante em 2019, em que conquistou o carinho da torcida. Emocionado, o novo camisa 31 disse estar muito motivado para defender o Cruz-Maltino novamente.

“Saudações vascaínas. Estou emocionado, feliz, motivado. É tudo isso. É diferente, é um novo Vasco, um Vasco diferente, pessoas novas, velhos conhecidos também. Muito contente, muito feliz, motivado, como sempre estive”, disse Rossi, no início da sua coletiva.

O jogador assinou contrato até o final do ano, com renovação automática se cumprir “uma meta simples”, de acordo com o diretor esportivo Paulo Bracks. Contudo, seu futuro poderia ser diferente. Afinal, Rossi revelou que negociava com clubes no exterior, mas paralisou todas as conversas quando chegou a proposta do Cruz-Maltino.

“Eu já estava negociando com um clube de fora, tinha umas conversas com outros clubes aqui também, eu achava que não voltaria mais. Estava me organizando para sair do país de novo. Quando chegou a proposta do Vasco, parei de conversar com os clubes de fora. Agradeço ao Túlio de Melo, que é o meu empresário. Ele conversou com o Paulo, e foi de imediato. De bate-pronto. Já era um desejo meu antigo de voltar, então foi bem rápido, bem tranquilo”, falou o atacante.

Rossi quer retomada de confiança do Vasco

Por fim, Rossi também comentou do momento vivido pela equipe. Afinal, o Vasco vive por um momento complicado no Brasileirão, mas conseguiu voltar a vencer na última rodada. O atacante vê que a volta da confiança é fundamental para a retomada do Cruz-Maltino e elogiou o técnico Ramon Díaz.

“Acho que tem que se entregar ao máximo, quem veste a camisa do Vasco tem que se entregar. Pelo que percebo do Ramón, nosso treinador, é que ele tem passado muita confiança aos atletas. O que faltava era realmente confiança. No último jogo (contra o Grêmio), foi providencial a vitória, de suma importância. Ambiente de vitória é ambiente de alegria, mais leve, mais solto. Graças a Deus fui pé quente, assisti ao jogo e conseguimos a vitória”, concluiu Rossi.

Aliás, o jogador já está regularizado no BID da CBF e pode fazer sua reestreia na próxima segunda-feira (14). O Vasco encara o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que seja relacionado para a viagem e fique no banco.

