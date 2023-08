Sampaoli fica? Veja o que pensa a diretoria do Flamengo

A eliminação para o Olimpia na Libertadores escancarou um cenário que, nas últimas semanas, vem dividindo opiniões: a permanência de Sampaoli no Flamengo. Torcedores do clube carioca manifestam, em suas redes sociais, que o treinador argentino não conseguiu fazer com que a sua equipe jogasse um futebol do “nível do elenco”. Além disso, a relação de Sampaoli com os jogadores também vem pesando nas análises dos rubro-negros. Mas como pensa a diretoria do Flamengo? Por ora, na manutenção do trabalho de Jorge Sampaoli.

Segundo o “ge”, apesar do cenário de turbulência no Flamengo, a diretoria do clube carioca não pretende demitir Jorge Sampaoli. Um dos motivos é a culpa coletiva. Os dirigentes acreditam que a eliminação no Paraguai não deve ser responsabilizada apenas pelo treinador, mas também pelos jogadores. Além disso, o argentino tem o aval de alguns atletas rubro-negros, que gostam dos treinamentos. No entanto, não são a maioria.

Grupos de jogadores e alguns dirigentes do Flamengo concluem que o treinador encontra dificuldades em resolver crise no elenco. A mais recente, e principal, foi envolvendo o atacante Pedro e o ex-preparador físico do clube Pablo Fernández. Na época, a manifestação do treinador em suas redes sociais não caiu muito bem para torcedores e até mesmo alguns para atletas.

Distância entre técnico e jogadores

O que se viu, segundo o “ge”, após a eliminação para o Olimpia, foi um retrato do cotidiano de Sampaoli: isolamento. O treinador esteve distante dos jogadores no hotel e se reuniu com membros de sua comissão técnica. Anteriormente à partida, o mesmo também se encontrou mais reservado, sem se reunir com nomes fortes do Flamengo, como Marcos Braz e Bruno Spindel.

Dessa forma, o trabalho de Sampaoli está em sinal de alerta, uma vez que é sustentado por bons treinamentos e acolhimento de alguns jogadores do elenco. Mas, a depender do resultado da partida contra o Grêmio na quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o futuro do argentino no Flamengo pode tomar outros rumos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.