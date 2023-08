Xuxa revela que perdeu a virgindade com Pelé

Durante a exibição do “Xuxa, o documentário”, que passa no GloboPlay, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou que perdeu a virgindade com Pelé.

Inicialmente, ela explicou que o ex-jogador, que morreu em dezembro de 2022, foi o primeiro que a levou para a cama.

“A gente começou a namorar, e ele foi realmente o primeiro cara com quem eu transei legal, assim, na cama, vi o que era. Achei engraçado poder ver de perto tudo”, confirmou.

Xuxa revelou ainda conversas com a mãe e os problemas que tinha por ser considerada “símbolo sexual” no início da carreira.

“Quando eu comecei a ser modelo com 16 anos, logo veio o título de símbolo sexual. As pessoas riam de mim, porque eu não sabia fazer cara de tesão. Tinham que me explicar com uma caneta na boca. A maioria das fotos em que estou assim era o tesão para uma virgem que não sabia o que era tesão. As meninas tiravam muito sarro da minha cara (…) Eu dizia para a mamãe: “Eu quero deixar de ser virgem”. E ela: “Calma, Xuxa, vai chegar o momento”, finalizou.

O relacionamento entre a apresentadora e Pelé começou um ano após o Rei se separar de Rosemeri. A ruptura ocorreu em meados dos anos 80, quando o jogador conheceu a então modelo Xuxa, uma das mais requisitadas do país. Ainda hoje, a apresentadora se refere ao Rei Pelé como “seu primeiro amor”.

Xuxa revelou que Pelé se vestia de mulher na hora H

Xuxa e Pelé namoraram nos anos 80, e o casal era badalado. O ex-atleta era um dos maiores atletas do mundo enquanto ela já dava seus primeiros passos como artista. E em uma entrevista, Xuxa revelou que Pelé gostava de se vestir de mulher na Hora H.

Quando o fato saiu na mídia, o assunto chocou a todos, considerando que os tempos eram outros. Mas um psicanalista resolver explicar tudo isso. Segundo Eduardo Mascarenhas, são desejos reprimidos quando a situação permite.

