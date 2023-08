Corinthians prega cautela com estreia de Lucas Veríssimo

Contratado com muita expectativa, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda não tem uma previsão de estreia no Corinthians. Afinal, o Timão não crava o defensor na lista de relacionados para o duelo contra o Coritiba, neste domingo (13), na Neo Química Arena, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciado como reforço em 26 de julho, há pouco mais de duas semanas, Veríssimo vem passando por um processo de recondicionamento físico. Muito por conta do longo período que ficou sem jogar. Ele não atua por 90 minutos desde 10 de janeiro, em uma vitória do Benfica sobre o Varzim, ainda em Portugal.

Desde então, o defensor entrou em campo em outros quatro jogos até março, somando 12 minutos. Muito se passa pela grave lesão no joelho direito, sofrida por Veríssimo em 2022, Por conta da contusão, o zagueiro acabou ficando fora da Copa do Mundo de 2022 e já soma cinco meses sem entrar em ação.

“Vim de um início de pré-temporada, tive uma semana e meia de treinos, tivemos três ou quatro jogos. Estou evoluindo fisicamente, eles (clube) entendem bem. Sabemos o momento certo, estou ansioso, não vejo a hora. Mas sei que existem etapas e preciso respeitá-las”, disse o zagueiro, em sua coletiva de apresentação.

Por conta de todo o seu período de inatividade, o Corinthians prega cautela. Afinal, o Timão teme que o defensor volte a ter uma nova lesão e não consiga defender a camisa alvinegra, durante seu empréstimo de um ano. Até lá, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com Gil, Murillo, Bruno Mendéz e Caetano para o setor defensivo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.