Criciúma pega o Londrina em duelo de extremos na Série B

Com um pé em cada extremo da tabela, Criciúma e Londrina se enfrentam neste sábado (12), pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. No Heriberto Hülse, os catarinenses buscam voltar à zona de acesso à elite nacional, mas terão pela frente um Tubarão que tenta uma recuperação para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Embora jogue em casa, o Criciúma tentará, diante do Londrina, acabar com uma marca incômoda. Afinal, o Tigre não ganha há três partidas e precisa se recuperar para não ficar mais uma rodada fora do G-4. Atualmente, a equipe de Santa Catarina ocupa a quinta colocação na tabela, com 38 pontos. O time está empatado em pontos e vitórias (11) com o Vila Nova, mas leva desvantagem no saldo de gols (13 a 9).

Por outro lado, o Londrina segue assombrado pelo fantasma do rebaixamento. Os paranaenses têm uma escrita recente até pior que a dos donos da casa, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos. Entretanto, mesmo em penúltimo lugar, com 19 pontos, a equipe pode deixar a degola se vencer, mas precisa torcer contra Avaí e Tombense.

Ainda neste sábado, o Sampaio Corrêa tenta subir na tabela ao receber o CRB, enquanto Botafogo-SP e Ponte Preta fazem um duelo caipira de meio de tabela e o Vila Nova recebe um emergente Avaí.

SÉRIE B – 23ª rodada

Sexta-feira (11/8)

Novorizontino x Mirassol

Tombense x Sport

Sábado (12/8)

Criciúma x Londrina – 15h30

Sampaio Corrêa x CRB – 17h

Botafogo-SP x Ponte Preta- 17h

Vila Nova x Avaí – 18h

Domingo (13/8)

Chapecoense x Atlético-GO – 11h

Guarani x Juventude – 15h45

Vitória x Ceará – 18h

ABC x Ituano – 20h

