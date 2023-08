Atlético perde dois titulares para sequência da temporada

O Atlético divulgou, na manhã desta sexta-feira (11), os resultados dos exames de imagem do zagueiro Igor Rabello e do meia Hyoran. Ambos, porém, tiveram lesões musculares detectadas e vão ficar afastados.

Afinal, Tanto Rabello quanto Hyoran foram titulares diante do Palmeiras, na última quarta-feira (9), na eliminação do Atlético na Copa Libertadores.

Igor Rabello foi substituído ainda no primeiro tempo para a entrada de Maurício Lemos. O defensor, afinal, em uma arrancada do ataque do Verdão, sentiu e caiu no gramado reclamando de dores. Ele, todavia, chorou bastante após o lance. O detalhe é que Rabello era um dos destaques do Galo nas últimas partidas e apareceu como o melhor defensor do Galo.

Já Hyoran jogou durante o primeiro tempo e foi substituído no intervalo para a entrada de Igor Gomes. A lesão dele foi no músculo adutor da coxa direita.

Afinal, os atletas fazem fisioterapia na Cidade do Galo e são desfalques certos. O Atlético não divulga tempo de recuperação dos atletas lesionados.

O Galo, afinal, volta a campo no domingo (13), às 11h (de Brasília), contra o Bahia, em duelo no Mineirão.

