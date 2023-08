Atacante da França é acusado de estupro e agressão sexual

Camisa 10 do Monaco, o atacante Wissam Ben Yedder foi acusado de estupro, tentativa de estupro e agressão sexual pela promotoria de Nice, em eventos ocorridos na Costa Azul da França no dia 10 de julho. As informações são do jornal “Nice Matin”.

Ben Yedder, de 32 anos, foi liberado após pagar uma fiança de 900 mil euros (quase R$ 5 milhões), depois de comparecer a audiência na última quinta-feira (10). Ele também foi colocado sob controle judiciário.

O irmão mais novo de Ben Yedder, de 25 anos, também foi indiciado pelas autoridades francesas. Eles são acusados de agredir sexualmente duas jovens de 19 e 20 anos.

Além de usar a camisa 10, o atacante também é capitão do Monaco. Ben Yedder já jogou no futebol espanhol, defendendo o Sevilla, e tem 19 jogos com a camisa da seleção da França.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.