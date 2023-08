Caio Paulista tem lesão detectada e desfalca o São Paulo

O São Paulo terá um desfalque importante para os próximos jogos da equipe na temporada. O lateral-esquerdo Caio Paulista teve um estiramento na coxa esquerda diagnosticado e deve ficar algumas partidas fora. A lesão aconteceu durante o embate contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (10), no Morumbi, pela Copa Sul-Americana.

Aos três minutos da etapa final, o jogador deu uma arrancada na lateral e sentiu uma pontada na região. Imediatamente, caiu no gramado e pediu substituição. Welington entrou em seu lugar.

O Tricolor não divulga o prazo de recuperação de seus jogadores, mas casos de estiramento na coxa não costumam ser rápidos. Erison, por exemplo, levou mais de um mês para voltar a disputar uma partida.

Aliás, o garoto revelado nas categorias de base do São Paulo deve ser o titular no período que Caio Paulista esteja no DM. Ele deve começar a partida contra o Flamengo neste domingo (13), às 18h30, no Maracanã, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro.

Contudo, Wellington terá uma missão ainda mais complicada na semana que vem. Afinal, o São Paulo encara o Corinthians, no dia 16 de agosto, no Morumbi, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo é considerado a ”partida do ano” para o Tricolor Paulista, que sonha com um titulo inédito.

Em contrapartida, o Tricolor teve uma boa notícia nesta sexta. Pela primeira vez, o zagueiro Ferraresi, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito, fez um trabalho com o restante do elenco. A atividade dele, porém, foi evitando contato físico.

