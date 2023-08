Tiquinho faz tratamento em tempo integral para reduzir período afastado

Em tratamento em tempo integral para se recuperar da lesão no joelho esquerdo, Tiquinho Soares e o departamento médico do Botafogo buscam encurtar a recuperação para que o camisa 9 esteja pronto ainda este mês. Afinal, o time tem o jogo decisivo das quartas de final da Sul-Americana (a confirmar) e o arquirrival Flamengo (dia 2) antes da parada para a Data Fifa, entre 3 e 13 de setembro.

LEIA TAMBÉM: Há gols sem Tiquinho? Veja números sem o artilheiro

A resposta do artilheiro vem sendo positiva, após três dias de fisioterapia no Estádio Nilton Santos, e há otimismo para que ele esteja no campo do CT em duas semanas, na fase posterior à fisioterapia atual. A princípio, o prazo para este tipo de entorse, com estiramento no ligamento colateral medial, é de cinco semanas. Sendo assim, Tiquinho só estaria à disposição para a partida contra o Atlético-MG, no dia 16 de setembro.

A lesão ocorreu no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. De lá para cá, o atacante voltou para o Rio, fez os exames e iniciou o tratamento com gelo e repouso para desinchar a região. Neste próximo sábado, ele já não teria condições de jogo, contra o Internacional, por estar suspenso pelo terceiro amarelo. Janderson, Matheus Mascimento e Júnior Santos brigam pela vaga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.