Vasco está próximo de contratar ‘craque’ para receber a camisa 10

Na reta final do período de contratações, o Vasco ainda pode ter um “craque” como reforço em 2023. Isso foi o que disse o diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, em conversa informal com os jornalistas, logo após apresentar Rossi como a nona contratação da janela. O cartola, aliás, preferiu não dar entrevista coletiva, mas confirmou que o clube adiantou as negociações com um jogador “enorme”.

“Não vou deixar de buscar um craque”, afirmou Bracks, sobre a incessante tentativa de trazer um nome de impacto.

Afinal, até aqui, o Vasco acumulou fracassos em várias investidas, para posições diferentes, e teve que se contentar com jogadores sem tanto destaque. O mais famoso deles é Gary Medel, volante/zagueiro chileno que, no entanto, tem 36 anos e não renovou com o Bologna-ITA.

Sánchez, Pastore… veja quem pode ser o ’10’

Em meio às espculações, surgem vários opções livres no mercado que se encaixam no perfil. Por sinal, um dos mais fortes é o chileno Alexis Sánchez, que já foi ligado ao Vasco e ao Palmeiras, que desistiu por conta da idade do jogador (34 anos) e do alto custo. Porém, o ex-Inter de Milão e Olympique de Marselha costuma atuar como segundo atacante, posição de Rossi e Gabriel Pec, por exemplo.

Além dele, o canal ‘Plantão Vascaíno’ citou nomes viáveis como os argentinos Javier Pastore e Nico Gaitán, o espanhol Juan Mata e o português João Moutinho.

Enquanto isso, Paulinho vem fazndo a função de criação no meio de campo. O ex-jogador do Al Shabab, da Arábia Saudita, fez um ótimo no segundo tempo na vitória sobre o Grêmio e participou diretamente do gol de Vegetti.